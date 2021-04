Forhåbentlig kan flere sommerfugle og andre insekter sprede sig på kommunens arealer hjulpet af foreninger. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ubrugte områder skal laves til vild natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ubrugte områder skal laves til vild natur

Kalundborg - 25. april 2021 kl. 06:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Hvis du i årevis har gået med tankerne om, at det perfekte sted for et bistade eller et hav af vilde blomster lå på en nærtliggende kommunal grund, som ingen andre end dig skænkede en tanke, så er der nu håb forude.

På næste uges møde i kommunalbestyrelsen vil et flertal bestående af Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre nemlig stille forslag om, at lokale foreninger kan få lov til at etablere vild natur på bynære, kommunale arealer, der ikke er planer om at anvende de næste tre år.

- Vi vil gerne have, at borgere og foreninger kan hjælpe med at gøre os vilde, siger borgmester Martin Damm (V).

Partierne foreslår, at kommunen tager på rundtur i byerne for at identificere arealer, der kan bruges til formålet. Det kan for eksempel være nedlagte boldbaner, områder omkring tekniske anlæg eller mellem grunde, som ikke er i brug.

Dernæst kan foreninger så få lov til at indgå aftale med kommunen om for eksempel at plante vilde blomster, stille bistader op, skabe insektboer eller lignende.

Foreningene skal selv stå for regler og drift af området, ligesom en eventuel rydning af området også vil være deres ansvar.

Derudover er det eneste krav fra kommunens side, at projekterne ikke skal være til gene for naboer og andre borgere. Blandt andet må man ikke opstille hegn eller sprede ukrudt unødvendigt.

Forvent en udløbsdato Martin Damm fortæller, at der har været flere henvendelser fra folk, som ønskede at bidrage, nu da kommunen har meldt sig i konkurrencen om at være Danmarks Vildeste Kommune. Og her har politikerne altså spottet et område, hvor de mener, at hjælp udefra kan gøre gavn på flere måder.

- Det kan gøre folk opmærksomme på, at vi har gang i det her projekt, og samtidig kan det hjælpe med at give liv til steder, hvor kommunen måske har noget uvirksom grund, siger Martin Damm.

Til en start skal skabelsen af den vilde natur foregå på områder, der ikke er planer for de næste tre år.

Martin Damm indrømmer, at den tidsperiode er »lige til grænsen« i forhold til, hvor lang tid det tager at fremdyrke reel vild natur, men der er i realiteten mulighed for, at perioden bliver forlænget, hvis arealet ikke skal bruges til andet.

- Man har de tre år som udgangspunkt, for vi vil heller ikke give lov for så at påbegynde et byggeri eller sælge grunden dagen efter, siger Martin Damm.