Ubesatte stillinger giver lang ventetid

Er man bosat i Kalundborg Kommune og har man brug for hjælpemidler såsom en rollator eller en kørestol, så må man forberede sig på ekstra lang ventetid. Flere stillinger i kommunens Hjælpemiddelteam er i øjeblikket ubesatte, og indtil stillingerne er blevet genbesat, vil der være ekstra lang ventetid. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Kalundborg - 05. juli 2021 kl. 08:01 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Ubesatte stillinger giver ekstra lang ventetid for borgere som søger kommunen om hjælpemidler såsom rollatorer, kørestole og nødkald. Udvalgsformand kalder situationen ærgerlig.

Borgere, der har behov for hjælp fra Hjælpemiddelteamet i Kalundborg Kommune kan for tiden opleve forlængede ventetider. Årsagen er at der i øjeblikket er flere ubesatte stillinger i teamet, og det betyder, at der kan være ekstra lang tid på at få bevilliget for eksempel en kørestol eller en rollator.

Det er rigtigt ærgerligt for de borgere, der oplever, at behandlingen af deres ansøgninger trækker længere ud end det lovede, mener formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Peter Jacobsen (DF).

- Vi har vi desværre på nuværende tidspunkt en række ubesatte stillinger. Vi er lige nu i færd med at rekruttere medarbejdere, der kan sikre, at sagsbehandlingstiderne kan overholdes, forklarer, Peter Jacobsen

Han understreger, at det dog vil tage tid før man kan få reduceret ventetiden.

- Der er stillingsopslag ude - men det kan være vanskeligt at besætte fire stillinger samtidig. I teamet er der heldigvis stor opmærksomhed på at få hjulpet borgerne med et minimum sagsbehandling, men lige som på alle andre områder i den kommunale forvaltning, er der lovgivningsmæssige krav, der skal overholdes, siger Peter Jacobsen er fortsætter:

- Alt, hvad der er akut, klares naturligvis først, og det er vores vurdering, at der ikke er nogen borgere, der kommer til at stå i et akut problem på grund af at de mangler et hjælpemiddel.

Som led i indsatsen for, at borgerne kommer til at få minimal ulempe af den midlertidige personaleudfordring, er Kalundborg Kommune i færd med at undersøge mulighederne for at afhjælpe situationen med brug af ekstern hjælp.