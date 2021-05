Ubby Forsamlingshus har fået hjerterstarter

Tirsdag mødtes repræsentanter fra Hvidebæk Erhvervsforening, Hvidebæk Lokalarkiv, LOF, Ubby Forsamlingshus og Hvidebæk Lokalråd udenfor forsamlingshuset, for at markere opsætningen af husets nye hjertestarter.

Historien om Ubbys nye hjertestarter begyndte helt tilbage i 2018, da man startede en indsamling i forbindelse med Ubby Forsamlingshus 100 års fødselsdag i april 2019. Pengene blev blandt andet brugt til at finansiere udgivelsen af et jubilæumsskrift skrevet af journalist Jørgen T. Madsen, til en udstilling om husets historie organiseret af Hvidebæk Lokalarkiv, til nye udgaver af Højskolesangbogen og til Ubby-stenen af den lokale stenkunstner Hanne Tønnesen, der i dag pryder forsamlingshuset foyer.

Indsamlingen var imidlertid så succesfuld, at der stadig var penge til overs, og arbejdsgruppen besluttede disse skulle bruges til at få opsat en hjertestarter ved forsamlingshuset. Planen er at 12 personer omkring forsamlingshuset skal uddannes i brugen af hjertestarteren i den kommende tid.