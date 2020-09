Ubberup Højskole med i ny forskning om kropsalder

Kan man lave en bedre model for at måle biologisk alder mere præcist - en model som på sigt måske kan bruges i forhold til nedslidningsdebatten?

Test-dagene på Ubberup er første forsøg på at validere modellen, så den kan bruges i praksis og blandt andet hjælpe med at holde en sund aldringsproces.

- Hvis vi skal kunne have det godt på arbejdsmarkedet i alle de år, vi skal være der, som det ser ud nu, så skal vi kunne hjælpe folk til at bevare en sund aldringsprofil. Det betyder ikke, at man skal være topatlet - det kan være nogle få ting, der skal justeres på, for at man bedre kan håndtere den stress, der er i hverdagen, og det kan en mere præcis test være med til at afgøre.