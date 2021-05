Ubberup Højskole fortsætter med virtuel motion

Ubberup Højskole begyndte onlineundervisningen da nedlukningen begyndte. Den oprindelige plan var, at den virtuelle træning kun skulle fortsætte, indtil højskolen fik mulighed for at åbne igen, men mange henvendelser og ønsker, om at det kunne forsætte, fik højskolen til at tage en ny beslutning.

- Det har været vildt populært, og det er faktisk kommet bag på os, at folk rundt i hele landet har logget sig på og trænet med os gang på gang. De har skrevet til os med et ønske og et håb om, at vi ville fortsætte med at sende live-træning, selv om der ikke længere er lockdown. Så det har vi besluttet os for at gøre - i første omgang frem til skolernes sommerferie, fortæller Signe Kildegaard Goldbæk og Cecilie Skov Larsen, der er idrætsundervisere på skolen.