Se billedserie Vilhelm Rosendal og Rasmus Jensen er forårsklar med alt det, der åbner forårssæsonen i haven. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Tyvstart i Havecentret: Haveejerne hungrer efter farver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyvstart i Havecentret: Haveejerne hungrer efter farver

Kalundborg - 20. februar 2020 kl. 07:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vinteren er rekord mild, grå og våd, så mange mennesker hungrer efter noget mere farverigt og kønt at se på. Noget der kan lyse op midt i alt det grå.

Og er der noget, der kan bringe ens humør på rette spor, så er det blomster. Derfor var det både heldigt og godt, at indehaverne af Havecentret På Stejlhøj i Kalundborg, Rasmus Jensen og Vilhelm Rosendal, droppede deres planer om først at åbne 29. februar efter at have holdt lukket siden nytår. Åbningsdagen blev simpelthen flyttet frem, så allerede 19. februar - altså 10 dage før den tidligere annoncerede åbningsdag - slog de dørene op. Og det var der rigtig mange kunder, som var tilfredse med og kom og købte løs af de mange blomster, som sagtens kan klare en smule nattefrost, hvis den endelig skulle indfinde sig.

- Vi fik en langtidsprognose fra DMI, og ud fra den besluttede vi at fremskynde åbningsdagen, fortæller en glad Vilhelm Rosendal, som har set frem til igen at kunne byde kunderne indenfor, så de kan få lidt mere farverigt at se på.

Og både han og Rasmus Jensen er naturligvis rigtig godt tilfredse med beslutningen om at åbne lidt tidligere end planlagt, da de så kunderne dukkede op. Nu er det igen var muligt at gå på opdagelse og indkøb i Havecentret, hvor masser af de populære forårsvarer er kommet hjem. Og for at sætte ekstra gang i åbningssalget, så er priserne presset helt ned i bunden af plantesækkene på en række varer - også dem der sagtens kan klare lidt frostgrader, hvis det bliver aktuelt.

Vilhelm Rosendal fortæller, at mange af kunder gerne vil i gang med at lægge kartofler til spiring, så de er sikret nogle tidlige nye kartofler - hvem er iøvrigt ikke interesseret i det. Derfor er der naturligvis masser af læggekartofler klar i Havecentret, som er gearet til at hjælpe forårshumøret ekstra meget frem hos kunderne, hvor økologi spiller en større og større rolle. Derfor er nu et større antal af varerne i Havecentret nu økologiske.

- Vi skal jo kunne tilbyde de varer, som kunderne efterspørger og til de rigtige priser, og det synes vi bestemt, vi opfylder.

Kunderne kom onsdag med anerkendende kommentarer til åbningen, inden de med indkøbsvognen styrede mod stedmoderblomsterne, hornviolerne, plantesække, havegødning og alle de øvrige varer.

Havesæsonen er i gang.