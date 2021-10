Tyve begår rambuktyveri samme sted igen og sætter bil i brand

Tyvene har som minimum stjålet en udgave af lampen 'Koglen' til en værdi af 50.000 kroner, fortæller Steen Jensen fra Lysmesteren i Gørlev. Derudover har de også taget nogle andre lamper, tror han, men fredag formiddag var det stadig svært at danne sig et fuldstændigt overblik.

Samme bil som sidst

Nattens rambuktyveri sker mindre end tre uger efter, at Lysmesteren var udsat for et næsten identisk et af slagsen, og politiet har via overvågningsbilleder konstateret, at det er samme sorte varebil, der er blevet benyttet begge gange.