En tyv var på spil ved Charlottevej 30D og 30E ved Høng, hvor personen brød ind i et privat kontor og en virksomhed. Foto: Lars Sandager Ramlow

Tyv brød ind på privat kontor og virksomhed

Det første indbrud skete i et privat kontor på Charlottevej 30D, hvor tyven var kommet ind gennem et knust vindue. Gerningstidspunktet her er angivet til torsdag morgen klokken 4.17.