Gæster på vej til Sejerø, hvor man mener, at Ø-passet er en god ide, men er usikker på, hvor stor betydning det har haft for det gode turistår i år. Foto: Søren Kloster Sørensen

Tvivl om effekt af Ø-pas

Kalundborg - 31. juli 2019 kl. 12:00 Af Martin Stokkebro Moestrup og Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre år siden introducerede man Ø-passet for at fremme ø-turismen på 38 danske øer. For nyligt meldte Landdistrikternes Fællesråd så om et næsten udsolgt oplag for 2019.

I Nordvestsjælland, hvor Sejerø, Orø og Nekselø er inkluderet i passet, er der dog blandede meninger om passets betydning for turismen, som der til gengæld er bred enighed om har været rigtig god indtil videre i år. På Sejerø mener beboerforeningsformand Henry Larsen, at passet gør en forskel.

- Jeg har mødt adskillige, der samler på stemplerne (i Ø-passet, red), så jeg er ikke i tvivl om, at det har en effekt. Men jeg kan ikke sige, om de mange turister og sejlere, som det vrimler med i år, skyldes ø-passet, siger han.

På Orø meldes der også om masser af gæster, men her er man mere i tvivl om ø-passets indflydelse.

- Vi har haft en fantastisk sommer, men det er mere mit indtryk, at det skyldes det gode vejr end ø-passet, siger Lars Hansen, overfartsleder på Orøfærgen.

- Det er ikke vores oplevelse, at det er ø-passets skyld, at vi oplever en stigning i turister til øen. Det skyldes nok nærmere, at vi er gode til eksponere os selv, siger formand for Orøs turisthus Hanne Ringius-Langvad.

Rune Nilsson er chefskipper på færgerne, der sejler til Nekselø og Sejerø. Han tilbød ø-passet gratis til sine passagerer i 2017 og ind i 2018, men valgte herefter at gå andre veje marketingsmæssigt. Han synes dog, at passet er en god ide og vil give det et skud igen til efteråret.

- Planen er at sælge dem for et lille beløb. På den måde bliver de ikke ribbet af skoleklasser for efterfølgende at blive smidt ud. Det er værd at give en chance også efter, at det nu er blevet mere udbredt, for måske var det det, der skulle til. Derudover vil vi også gerne hjælpe til at brede budskabet om ø-turisme generelt, siger chefskipperen.

Ø-passet indeholder informationer om de 38 øer, og så følger der en populær gimmick med: På færgen, havnen eller turistinformationen hænger en speciel pen, som man kan gnide over en side i sit ø-pas, så man kan bevise, at man har besøgt øen.