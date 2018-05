Se billedserie Om det lykkes at sænke denne båd, kan man se på mandag på DR1. Foto: Søren Kloster Sørensen

Tv-udsendelse med lokalt islæt

Kalundborg - 24. maj 2018 kl. 06:32 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag klokken 20.00 sender DR1 første afsnit af den nye sæson af den populære programrække »Kyst til kyst«, som præsenterer forskellige af Danmarks kystnære landskaber på en flot, spændende og underholdende måde.

Udsendelserne løber over otte uger, og har Hammerslag-vært Christian Degn og biolog og tidligere vært på programmerne Line Friis i værtsrollerne.

Undervejs kommer seerne i selskab med forskellige eksperter tæt på blandt andet naturen og de gode historier fra både Vadehavet, Limfjorden, på Fyn og i Østjylland, ligesom der også er dedikeret et helt afsnit til Nordvestsjælland. Det første program drejer sig om Nordsjælland. Her vil tv-holdet blandt andet skyde til måls med en gammel kanon fra den periode for at vise, hvordan man i 1400-tallet håndhævede Øresundstolden.

Optagelserne med den gamle kanon blev lavet sidste efterår i et herrens vejr på Stold Skydeterræn ved Vesterlyng, og det var noget af en udfordring at få krudtet til at fænge i det våde vejr. Om det lykkes at skyde og ramme en båd i vandet, kan man se på mandag.

I det femte afsnit, som sendes 16. juli, sættes der fokus på Nordvestsjælland, og her er Kalundborg-området også centralt. Statoil-raffinaderiet vil eksempelvis indgå, ligesom der redegøres for Kalundborg Havn som et af de største trafikknudepunkter i Danmark. Programmet, hvor Røsnæs i øvrigt indgår som en del af introsekvensen, vil også stille skarpt på Geopark Odsherred og Slaget ved Sjællands Odde.

- Man kan glæde sig til at se en masse flotte billeder fra luften og en hel række af spændende historier, siger idémand og instruktør fra produktionsselskabet STV Ulrik Gutt-Nielsen, der vil vise Danmark i sine mest gyldne øjeblikke.

- Mange kender Alanya og Grækenland bedre end deres eget fædreland. De ved ikke, at vi har al den her fantastiske natur og de stolte historier lige for næsen af os. Det vil jeg gerne vise frem, siger Ulrik Gutt-Nielsen.