Tv-troldmanden tryller de naturlige farver frem

Kalundborg - 23. august 2021 kl. 07:32

Mange køber et nyt og større tv, glæder sig at få det hængt op eller stillet på den udvalgte plads i stuen. Tænder det og går i gang med den - for nogle - lange vej frem mod at kunne læne sig tilbage og nyde de flotte, levende billeder, de knivskarpe naturscener og fodboldkampen på grønsværen. Som måske er lige lovlig grøn, når man endelig når så langt. Ligesom farverne fra naturoptagelserne er lidt for unaturlige.

Men der er hjælp på vej. Med udgangspunkt på Algade i Gørlev har 37-årige Thomas Ahlgren oparbejdet en hastigt voksende forretning, hvor han kører ud til de kunder, der efterlyser mere naturlige farver på det nyindkøbte tv.

TV Kalibrering er navnet på hans virksomhed, som udfører professionel kalibreringer af tv-skærme og af projektorer. Thomas Ahlgren har som baggrund flere års erfaring med salg af forbrugerelektronik og derudover har han en stor personlig interesse i området. Det blev også til en karriere indenfor forsvaret, inden Thomas Ahlgren blev selvstændig og med succes satsede på TV Kalibrering i 2015.

Lige nu har Thomas Ahlgren to deltidsansatte, men der er udsigt til at behovet for flere medarbejdere stiger, efter at Thomas Ahlgren har indgået et samarbejde med Power, som nu henviser til ham, når elektronikgigantens kunder efterspørger en kalibrering af det nyindkøbte tv.

Virksomhedens formål er at tilbyde kunderne et korrekt indstillet billede.

- Kunderne skal have det optimale ud af deres tv, og det sørger vi for, lover Thomas Ahlgren. Han har også samarbejde med andre kædebutikker i Danmark, der sælger tv.

- Når jeg har kaliberet et tv, bliver billedet for det første meget flottere, og for det andet daler strømforbruget dramatisk.

Thomas Ahlgren forklarer, at mange producenter indbygger en indstilling i tv'et, som kun benyttes i butikkerne. Det gør man for at sikre, at man lægger mærke til lige præcis deres fladskærms-tv i butikken, hvor der typisk er opstillet mange konkurrerende fjernsyn. Der bliver skruet ekstra meget op for lys, kontrast og lyd.

Når kunden så kommer hjem, er det en helt anden oplevelse, man får, når man opdager at billedet er lige lovlig smart.

Når Thomas Ahlgren dukker op med sit måleudstyr og kobler til tv'et, så finder han og retter de visningsfejl, der måtte være. Han retter tv'et ind til samme standard, som man benytter i film- og tv-branchen og man vil opleve en helt anden billedkvalitet end det standardbilled, man fik, da man tændte tv'et første gang. Farverne vil fremstå naturlige, ligesom detaljegraden i de mørke og lyse områder vil være fremtrædende. Og så tør Thomas Ahlgren også love, at græsset igen bliver grønt, når man skal nyde fodboldkampene på sit nye tv.

Har man i det hele taget brug for hjælp til at få installeret sit tv korrekt - også med god lyd fra soundbaren og subwooferen - så kan Thomas Ahlgren også give en hånd med der.