Se billedserie Omkring 80 medvirkede i mandagens optagelser i Kordilgade, heraf 30 statister. Max Bendtsen (t.h.) har virket som statist i 15 år og fortæller, at det er den bedste hobby, man kan have.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Tv-serie om industri-eventyr sætter spot på Kalundborg

Kalundborg - 30. august 2021 kl. 15:19 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Det var som at gå ind i en tidslomme fra 60'erne, da man mandag stod og så på aktiviteterne i Kordilgades østligste del - ud for forretningen Damborg, hvor DR var i gang med at lave optagelser til den kommende tv-serie, »Carmen Curlers«, som ifølge dens hovedforfatter Mette Heeno skal køre »mere end én sæson«. Altså mindst to eller måske endda flere sæsoner, hvor den store seriesatsning vil trække folk til tv-skærmene til en omgang humørfuld nostalgi med skarpt fokus på købstaden Kalundborg.

Mandagens optagelser handlede ikke mindst om at få lavet optagelser af folk, der spadserede på fortovet forbi Damborg, hvor et par af butiksvinduerne var omdannet til »Byvang Radio & TV«, fyldt med gamle radio- og tv-apparater, og på den anden side af vejen var der parkeret meget velholdte eksemplarer på tidssvarende automobiler.

Omkring 80 mennesker fordelt på 30 statister, 40 produktionsfolk og »det løse« var med til DR-optagelserne i Kalundborg, hvor vejbanen ud for Damborg blev spærret af for nymodens trafikanter, når optagelserne foregik. I pauserne måtte folk godt passere, og det sørgede en flok hjælpere i gule veste for at holde styr på.

I en pause mellem to optagelser fik Nordvestnyt lejlighed til at tale med seriens hovedforfatter, Mette Heeno, som har tre episodeforfattere knyttet til sig:

- Jeg skal også selv skrive episoder og er samtidig den, der skal sørge for, at seriens tone og humør ikke får for store udsving. Inspirationen kommer fra den bog, som journalist Søren E. Jensen skrev om Carmen-eventyret, der var en tid, hvor kvinder fik mulighed for at tjene deres egne penge. Det var med til at give kvinder magt i en tid, hvor mellemklassen blev herskende.

Mette Heeno fortalte også - med en tyk streg under - at »Carmen Curlers« ikke bliver en historietime:

- Det bliver dramakomedie, fiktion inspireret af virkeligheden. Det skyldes også hensyn til nulevende familiemedlemmer til fabrikant Arne Bybjerg, at hans karakter i serien har fået navnet Aksel Byvang.

Serien vil ramme tv-skærmene i oktober 2022, og der er givet grønt lys for, at der produceres episoder til i hvert fald mere end én sæson, oplyser Mette Heeno.

Nordvestnyt talte også med en af de medvirkende statister, 65-årige Max Bendtsen fra Aarhus-kanten, som har virket som statist de seneste 15 år:

- Det er min hobby, og jeg elsker at komme rundt og se nye steder og møde nye mennesker. Det er spændende, det er udfordrende, og jeg er helt vild med det og bliver ved så længe, det overhovedet er muligt, lød det fra en storsmilende statist.