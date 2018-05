En 61-årig mand fra Kalundborg-egnen blev mandag idømt otte måneders fængsel ved Retten i Holbæk. Manden blev dømt på baggrund af beviser fremskaffet af journalister fra TV3-programmet Børnelokkerne. Foto: Marianne Nielsen

Tv-program fik 61-årig dømt

En 61-årig mand, der tidligere på året blev afsløret i at forsøge at have sex med en mindreårig pige af TV3-programmet Børnelokkerne, blev mandag idømt otte måneders fængsel.

Onsdag den 24. januar satte en 61-årig mand fra Kalundborg-egnen sig ind i sin bil og kørte til Ulstrup Strand på Røsnæs. Manden troede, han skulle mødes med en 13-årig pige, som han igennem nogle måneder havde skrevet sammen med på internettet. I stedet blev han konfronteret af en gruppe fremmede mennesker, som pludselig sprang ud af en bil.

- Jeg blev meget forskrækket. Jeg troede, at de ville overfalde mig, fortalte den 61-årige.

Der var imidlertid ikke tale om et overfald. Konfrontationen fik dog alligevel voldsomme konsekvenser for den 61-årige. Gruppen var et kamerahold fra TV3- programmet »Børnelokkerne«, og de konfronterede den 61-årige med, at den 13-årige pige var en voksen journalist, og at de havde beviser for, at han havde planlagt at skulle have sex med en mindreårig. Godt tre måneder senere blev den 61-årige fremstillet i Retten i Holbæk, tiltalt for forsøg på sex med en mindreårig, blufærdighedskrænkelse og

Den 61-årige fik kontakt til journalisten på en datingside. Ifølge den tiltaltes forklaring stod der på »pigens« profil på datingsiden, at hun var 18 år. Men da de to efterfølgende tog kontakt til hinanden på Skype, fortalte hun som noget af det første den 61-årige, at hun kun var 13 år.

- Jeg tænkte, det kan ikke passe. Jeg troede, at det var noget, hun ville lege. Jeg skulle have spurgt ind til det, men jeg gjorde det ikke. Det var en fejl. Jeg var stadig overbevist om, at hun var 18 år, forklarede den 61-årige i retten.

Ifølge den 61-årige talte han i de kommende uger med pigen på Skype om stort og småt. Af en udskrift af samtalen, som anklager Marie Elvekjær Hansen fremlagde i retten, drejede en stor del af deres samtale sig dog om sex.

- Jeg tænkte, at jeg kunne lære dig lidt om sex og måske tage din mødom og gøre dig til en kvinde, stod der for eksempel i udskriften.

Den 61-årige erkendte, at han havde skrevet sådan, samt mange flere kommentarer med seksuelt indhold, men nægtede samtidig, at han havde haft til hensigt at have sex med pigen.

- Jeg ville se, hvordan hun reagerede på det. Jeg troede, at hun var 18 år, svarede den 61-årige.

Den 61-årige opfordrede også flere gange pigen til at sende ham billeder af sine bryster, ligesom han tilbød hende at sende hende billeder af sit erigerede lem. I retten indrømmede han, at have sendt et enkelt billede og en video til pigen.

- Hvis jeg så hendes bryster, ville det afsløre, hvor gammel hun var, forklarede den 61-årige.

- Var du i tvivl om, hvor gammel hun var, spurgte anklageren.

- Nej, slet ikke. Jeg troede, hun var 18 år. Det var bare for sjov, jeg ville slet ikke se hendes bryster, svarede den 61-årige.

Til sidst aftalte de to at mødes på Ulstrup Strand.

- Jeg tænkte, at vi skulle mødes. Jeg ville gerne se, hvordan hun så ud i virkeligheden, snakke med hende og drikke en kop kaffe med hende. Jeg havde ikke tænkt mig, at vi skulle have sex, forklarede den 61-årige.

- For mig lyder det som om, at I skulle noget andet end bare at snakke, sagde Marie Elvekjær Hansen, der også undrede sig over, at den 61-årige både havde to pakker kondomer, et minimassageapparat og fire par trusser med sig i bilen, da han kørte til Ulstrup.

- Jeg har en frossen skulder, den bruger jeg massageapparatet til. Trusserne var til pigen, men jeg var ikke klar over, at kondomerne lå i bilen, forklarede den 61-årige.

Dommer Kinna Eidem og de to domsmænd betragtede dog den 61-åriges forklaring som utroværdig og idømte ham otte måneders fængsel, hvoraf fire var betinget.

