Tusindevis til gymnastikopvisning i Kalundborghallerne

Lørdag eftermiddag var det stort set umuligt at finde en ledig parkeringsplads nær Kalundborghallerne. Det viste sig kun at være et forvarsel om tilstanden inde i hallerne, der i anledning af den store DGI Forårsopvisning var fyldt til bristepunktet med gymnaster fra nær og fjern.

Begge Kalundborghallernes to sale var i brug til opvisninger lige fra den tidlige morgenstund og ud til først på aftenen, og arrangørerne forventede at knapt 5.000 gymnaster i løbet af weekenden ville komme forbi hallerne for at give opvisning. Dertil kommer mindst lige så mange publikummer, så de frivillige fra DGI Midt- og Vestsjællands stævneudvalg havde rigeligt at se til i løbet af weekenderne.