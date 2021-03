Naturen på Røsnæs er så spændende og unik, at halvøen fortjener at blive Danmarks næste nationalpark, mener gruppen bag et borgerforslag. Den seneste uge har borgerforslaget hentet mange nye støtter.Foto: Per Christensen

Tusinde nye støtter til Røsnæs som nationalpark

Med 8.284 støtter er der stadig et godt stykke vej op til de 50.000, som er nødvendige for, at borgerforslaget om at oprette en nationalpark på Røsnæshalvøen kan blive fremlagt i Folketinget. Forslagsstiller David Katznelson er dog optimistisk på forslagets vegne.

På en enkelt uge har et borgerforslag om at gøre Røsnæs til Danmarks næste Nationalpark hentet næste tusinde underskrifter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her