Turistforening udsætter generalforsamling

Bestyrelsen i Kalundborg Turistforening har besluttet at udsætte den årlige generalforsamling til tirsdag den 9. juni.

Det gør foreningen af respekt for regeringens tiltag for at inddæmme coronavirusset. Generalforsamlingen bliver holdt kl. 17 på Kalundborg Vandrerhjem.