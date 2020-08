Turistforening aflyser årets generalforsamling

Bestyrelsen i Kalundborg Turistforening har udsat årets generalforsamling to gange, senest var det planen, at generalforsamlingen skulle afvikles 22. september.

Nu oplyser turistformand Hans-Henrik Nielsen imidlertid i et nyhedsbrev til medlemmerne, at bestyrelsen har besluttet helt at aflyse årets generalforsamling.

Vi kan udsætte generalforsamlingen, men vi kan ikke opnå sikkerhed for, at generalforsamlingen kan afholdes om en måned eller to. Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet og besluttet at aflyse generalforsamlingen 2020 og så vende stærkt tilbage med generalforsamling i marts 2021«.