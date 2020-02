Firmaet Steelcon sørgede for at fjerne de udtjente skorstene.

Tungt løft af skorstene

Fire, gamle 30 meter høje skorstene i corten-stål blev onsdag afmonteret fra den lille varmecentral foran Kalundborg-Hallerne. Årsagen var, at skorstene, som er fra 70'erne, var i ringe stand med fare for at vælte i vindstød af orkanstyrke.