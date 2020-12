Mandag var arbejdsdagen begyndt tidligt på Dokhavnsvej. Allerede klokken 02.00 om natten var forberedelserne begyndt til at nedsætte to store ti tons tunge brønde i jorden. Foto: Thomas Olsen

Tungt arbejde på Dokhavnsvej

Siden begyndelsen af oktober har Kalundborg Forsyning arbejdet på at lægge nye indløbsledninger i jorden. Mandag var arbejdet nået så langt, at man kunne sætte to store ti tons tunge brøden i jorden, hvor igennem alt byens spildevand kommer til at løbe på vejen til rensningsanlægget.