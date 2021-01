Se billedserie Marc Krabbe- Sørensen, regionsleder for Tuba Sjælland, fortæller, at det især er yngste i familier med misbrug, som er hårdest ramt under nedlukningen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tuba kører online med rådgivning og terapi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tuba kører online med rådgivning og terapi

Kalundborg - 28. januar 2021 kl. 14:14 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Tuba i Kalundborg, som tilbyder gratis terapi og rådgivning til børn og unge, som er vokset op i hjem med alkohol- og stofmisbrug, har kørt videre med sit tilbud siden marts 2020, men nu foregår det primært online.

- 80 procent af vores møder foregår på online platforme. Enkelte unge har dog behov for at møde fysisk op, men vi er egentlig i god drift, siger Marc Krabbe-Sørensen, regionsleder for Tuba på Sjælland.

Tuba er en selvstændig organisation med afdelinger i hele landet og er ejet af Blå Kors Danmark.

Afdelingen i Kalundborg har eksisteret i fem år nu, og har i dag til huse på Nytorv 8 i Kalundborg på 1. sal.

Til at begynde med var tilbuddet i Kalundborg forbeholdt unge mellem 14 og 24 år, men her i 2021 er målgruppen udvidet til at omfatte de unge mellem 25 og 35 år.

Det var muligt, fordi kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2021 besluttede at afsætte 85.000 kroner om året til at udvide målgruppen.

- Vi har fået tre henvendelser fra unge over 25 år, siger Marc Krabbe-Sørensen.

Han forklarer, at den nye målgruppe mellem 25 og 35 år ofte har andre problemstillinger.

- En opvækst med en forælder med et misbrug, kan give nogle senfølger i forhold til at indgå i en relation. Det gælder parforhold, og når man skal stifte familie, siger Marc Krabbe-Sørensen.

- Der kan være en frygt for at være skadelig overfor sine egne børn, fordi man ikke selv har haft gode rollemodeller, fortsætter regionslederen.

Hos Tuba kan brugerne få individuel terapi og gruppeterapi, ligesom de kan deltage i aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. Aftenarrangementerne er dog aflyst på grund af corona.

I begyndelsen skulle Tuba arbejde for at blive et »kendt« tilbud i Kalunborg, men tilbuddet har efterhånden opbygget et godt netværk til lokale samarbejdspartnere.

Nedlukningen rammer Tubas brugere.

- Børn, som er afskåret fra at gå i skole er ekstra pressede, fordi det normalt er deres frirum. De yngste er mest belastet, og nogle gange skal de sociale myndigheder kontaktes, siger Marc Krabbe-Sørensen.