Mette Lynge Nielsen fra Tryghed og Trivsel står normalt for mange aktiviteter for børn i blokkene på Klosterparkvej, men de er lukket ned for tiden på grund af coranasmitte. Foto: Anna Egeris Karstoft

Tryghed og Trivsel tilbyder møder over Skype

Det boligsociale projekt Tryghed og Trivsel på Klosterparkvej har lukket for kontor og aktiviteter indtil tirsdag den 14. april.

Det sker på baggrund af regeringens udmelding.

Det er dog stadig muligt for beboerne at modtage råd og vejledning hos Tryghed og Trivsels medarbejdere - det skal bare være over telefon eller mail. Hvis man har brug for den visuelle kontakt, kan man aftale et skype-møde med medarbejderen.

- Det kan være man har behov for at vise nogle dokumenter, forklarer Klaus Munk Jakobsen, som er projektleder for Tryghed og Trivsel.

- Hele denne situation efterlader mange spørgsmål, siger han.

Den kan for eksempel handle om opholdstilladelse eller om dokumenter, som folk får i E-boks.