Trusler lukker restaurant

Kalundborg - 09. oktober 2019 kl. 11:50 Af Ulrik Reimann

Fredag klokken 18.45, hvor der var flere kunder i Just Curry på Lerchenfeldvej i Brokkebjerg ved Kalundborg, kom to unge, danske mænd ind i forretningen og forsøgte at afpresse restauratøren, Asher Chauham:

- De forlangte, at jeg kom med udenfor, og her fik jeg at vide, at de skulle have 100.000 kroner - og de 25.000 kroner skulle falde inden for 24 timer. Ellers ville de brænde min forretning ned.

- Begge mændene virkede barske og kolde, og jeg fik det indtryk, at det her havde de prøvet før.

Asher Chauham fortæller, at han bad de to mænd om »at skride ad helvede til«, og han tilføjede, at de ikke ville få så meget som »en rød øre« af ham. Derefter forlod mændene stille og roligt adressen.

Politi efter 45 minutter - Jeg har været nødt til at lukke forretningen midlertidigt.

Politiet var 45 minutter om at nå frem efter mit alarmopkald, og den langsomme reaktionstid gør, at vi føler os mere usikre. Jeg har min familie, min kone er gravid, og jeg har også unge ansatte og kunder at tage hensyn til.

- De to unge mænd lod sig ikke påvirke af, at der var flere kunder i forretningen, både takeaway-kunder og a la carte-kunder, under deres afpresningsforsøg, fortæller Asher Chauham.

Har overvejet vagt Han har tænkt på at ansætte en vagt, men er gået væk fra den idé igen:

- Jeg har ikke råd til den udgift, men noget skal der ske, inden jeg kan genåbne Just Curry. Måske vil en overfaldsalarm være løsningen, vurderer Asham Chauham, der oplyser, at hans hustru er meget chokeret over truslerne.

Adskillige vidner afhørt Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi understreger, at man tager situationen alvorligt.

- Vi har ført tilsyn med restauranten over weekenden og afhørt adskillige vidner, siger hun.

Hun oplyser endvidere, at politiet stadig forsøger at finde frem til gerningsmændene.