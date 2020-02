Trommefeber på Musisk Skole

Der er garanti for, at hjemmets gryder og kagedåser får en ordentlig tur med grydeskeerne efter mødet med denne sprudlende koncert med Casper Mikkelsens Dejlige Jazzband. Her kan ingen undgå at blive smittet af trommefeberen. Det sker på søndag den 1. marts.