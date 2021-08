Se billedserie Fredag den 27. august kommer tre af medarbejderne i fokus hos XL-Byg Meredin - sammenlagt har de været i byggecentret i 90 år. Bo Hansen i 40 år, Anne Jørgensen og Pia Jensen i hver 25 år. Fotos: Jørn Nymand

Trofaste og dygtige medarbejdere fejres hos XL-Byg Meredin

Kalundborg - 18. august 2021

Det er erfarne medarbejdere, som hjælper, vejleder og guider kunderne frem til de rigtige køb, når de handler hos XL-Byg Meredin på Bredgade i Kalundborg.

Tre af medarbejderne har været i byggecntret i tilsammen 90 år - det er Bo Hansen, Pia Jensen og Anne Jørgensen.

Bo Hansen har en 40 år lang karriere i XL-Byg Meredin, mens Pia Jensen og Anne Jørgensen har været en fast del af medarbejderstaben i hver 25 år.

Derfor er der inviteret til stor 90 års fejring på fredag den 27. august fra kl. 13-15 af de tre dygtige og loyale medarbejdere, hvor man kan nyde en let anretning samt øl og vand.

Der er ikke den afdeling i byggecentret og tømmerhandlen, Bo Hansen ikke har været rundt om i løbet af de seneste 40 år. Derfor kan alle medarbejdere komme til ham med spørgsmål, og i langt de fleste tilfælde kan han svare.

Bo Hansen er en gør-det-selv mand, så han ved, hvad han taler om, når han vejleder kunderne til de rigtige køb. Men inden han nåede rundt i hele butikken, fik Bo Hansen de første år lov til at bære og løfte en masse tømmer i tømmerhandlen.

- Jo, jeg er uddannet trælastmand, siger Bo Hansen.

Han har på tætteste hold fulgt udviklingen indenfor bl.a. værktøj, og hvad det er kunderne efterspørger. Og han er ikke i tvivl om, at i løbet af en kort årrække, så vil man ikke længere kunne købe hækkeklippere, boremaskiner og alt muligt andet udstyr med ledning på. Alt kommer til at fungere med batterier fremover. Og det er med batterier, som kan bruges til flere forskellige maskiner, ligesom det er tilfældet nu.

- Og når det gælder plæneklippere, så er det allerede nu sådan, at halvdelen af dem vi sælger, det er robotplæneklippere. Folk vil bruge tid på noget andet end at slå græsset.

Bo Hansen fortæller videre, at det i dag ofte er sådan, at kunderne præcist ved, hvad de vil have, når de kommer i butikken. Der er gjort et stort stykke hjemmearbejde, men der er så også stadig dem, der har brug for vejledning, så Bo Hansen kan bruge sin store oparbejdede viden.

I 10 år var Bo Hansen butikschef, mens han i dag står for en masse indkøb samt varevedligeholdelse, så der hele tiden er varer på hylderne.

Han har en stor interesse for alt, der har med Romerriget at gøre. Romerriget var et af de største imperier i historien med magt i både Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Den periode synes 56-årige Bo Hansen er fascinerende og spændende at fordybe sig i, ligesom han gerne besøger de steder i ferierne, hvor Romeriget har sat sine spor. Så den står både på charterferier, storbyferie og skiferie, når han og familien slipper tøjlerne i XL-Byg Meredin og slapper af.

Når det bl.a. gælder belysning og havemøbler, så er det Pia Jensen, man roligt kan henvende sig til i XL-Byg Meredin. Hun fejrer 25 års jubilæum, men har egentlig været i butikken nogle år mere. Pia Jensen kom i lære i 1977, men har så haft et par afstikkere undervejs, og derfor kom man frem til, at det nu var 25 års jubilæet, som skulle markeres.

Pia Jensen er hvert år på messe i Odense for at finde frem til de varer - bl.a. havemøbler - der skal bestilles hjem til sæsonen. Men i år gik det bestemt ikke efter planen, da et stort containerskib pludselig lå og spærrede Suezkanalen og forsinkede vareleveringerne fra Østen i flere måneder.

Sådan en situation er der rigtig noget at gøre noget ved, og nu er havemøblerne da også endelig nået frem.

Pia Jensen fortæller, at der er rigtig mange faste kunder og sommerhusbeboere, som benytter sig af XL-Byg Meredin. Mange af de yngre har ikke brug for rådgivning, den kan hun så tilbyde de øvrige kunder.

- Her hos os er vi nærmest én stor familie. Vi samarbejder rigtig godt, og vi kan tale med hinanden om alle ting, fremhæver 62-årige Pia Jensen, der er gift og har to voksne børn.

I ferierne spænder hun skiene på og løber ned ad bjergsiderne eller vandrer, og så dyrker Pia Jensen yoga. Det kan hun på det varmeste anbefale.

Anne Jørgensen, som også fejrer 25 års jubilæum, har trælastafdelingen hos XL-Byg Meredin som sit faste arbejdsområde. Der stortrives hun.

- Ikke to dage er ens, fortæller hun.

Hun møder tidligt. Der skal jo være styr på det hele, når håndværkerne begynder at dukke op og skal have deres varer, så de kan komme videre i dagens program.

- Vi passer meget os selv, og grunden til at arbejdet er så alsidigt i afdelingen tror jeg hænger sammen med, at vi har mange forskellige kunder.

I coronaperioden eksploderede bestillingerne på webshoppen, som jubilaren også arbejder med, og hun fik mere end rygende travlt.

- Og faktisk er mange blevet hængende og benytter fortsat vores webshop. Og vi får bestillinger fra hele landet. Folk har virkelig vænnet sig til at handle på nettet, fortæller Anne Jørgensen.

Hun kommer fra Slagelse, men har de seneste 21 år boet i Kalundborg. Her er den 15-årige søn medlem af KGB, og det giver en række lange køreture for Anne Jørgensen i fritiden, når der skal spilles kampe.