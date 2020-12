Glenn Swärd, formand for Vores Kalundborg, i gang med at overbringe vinder Inge Lise Hansen det glade budskab om præmien på de 10.000 kroner. Fotos: Jørn Nymand

Troede det var telefonfis: Værsgo - 10.000 kr. til julegaveindkøb

Inge Lise Hansen troede, der var tale om telefonfis, da formand for Vores Kalundborg, Glenn Swärd, fredag formiddag ringede op og fortalte hende den gode nyhed.

Det er de seks pengeinstitutter i Kalundborg, der sponsorer de 10.000 kroner, som man kunne vinde ved at udfylde en kupon med navn og telefonnummer, hver gang man handlede i en butik, som er medlem af Vores Kalundborg.

Inge Lise Hansen er et godt bevis på, at det kan betale sig at handle lokalt i Kalundborg. På søndag den 20. december skal hun ud og brænde 10.000 kroner af i mindst tre butikker.