Teaterforeningen Femkanten i Kalundborg er klar med det nye program for sæsonen 2020/21. Blandt andet musikforestillingen »Driving Miles«, der i foråret måtte aflyses på grund af coronaen. Det er lykkedes at få en ny aftale 11. september på Postgården i Kalundborg. PR-foto

Trods corona-tiden: Teater Femkanten klar med det nye sæson-program

Teaterforeningen Femkanten i Kalundborg har netop udsendt program for den nye teater-sæson 2020/2021 med ni forestillinger - komik, opera, dans, monolog, klassisk teater og kammerspil.

Og - grundet corona-omstændighederne - med det forbehold, at en ny opblussen af coronaen vil kunne ændre på det hele i forhold til forsamlings-størrelse og afstandskrav.

- Det er først nu, der langsomt åbnes for muligheden for at spille teater igen, og ingen ved, om det holder, lyder det fra Femkantens formand Jette Mortensen.