Birkegårdens Haver - med et begrænset antal boder inde og ude, er klar til fire weekender med julefest. Foto: Birkegården

Trods corona: Birkegården melder klar til julefest

Vi må, under de nugældende restriktioner, have 2000 gæster inde i haverne, og det har vi ingen problemer med at afvikle på en god og sikker måde. Så jo, vi åbner til julefest med en million lys fra fredag 27. november og i de følgende weekender frem til og med søndag 20. december.