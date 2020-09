Trods Corona: Det største julemarked gennemføres

Kragerups julemarked med over 100 boder og stande samler op mod 10.000 gæster over to dage.

En af de betydende forandringer, markedet gennemføres under, er online billetsalg. At man på nettet køber sig ind til markedet på et bestemt klokkeslet.

- På den måde holder vi hele tiden styr på, hvor mange gæster, der er til stede. Vi får brug for mange frivillige, som vil bistå os med at tælle gæster i de enkelte bygninger for at sikre, at der ikke er flere inde, end der må være. Vi håber, at statsministeren åbner for 200 gæster samlet (eller flere) - men vi kan også frygte, at der ikke ændres på de nuværende stramninger, siger Birgitte Dinesen.