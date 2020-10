Artiklen: Tricktyv udgav sig for at være hjemmehjælper

Kvinden blev i sit hjem i Munkesøparken i Kalundborg opsøgt af en fremmed kvinde, der udgav sig fra at være fra hjemmehjælpen. Den falske hjemmehjælper lokkede den 76-årige ud på badeværelset, og mens hun distraherede beboeren trængte to mænd ind i hendes stue og soveværelse.

Den 76-årige har endnu ikke fuldt overblik over, hvad der blev stjålet under indbruddet, men en forlovelsesring af guld med diamant og et forgyldt armbånd er forsvundet.