Havnsø Kystparks afdragsfrihed på et lån udløber. En omlægning skal begrænse huslejestigningen, men det kan kun lade sig gøre med en kommunegaranti. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

Tredobling af husleje: Boligforening håber på kommunegaranti

Kalundborg - 21. november 2017 kl. 12:59 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er meget på spil for de 22 andelshavere i Andelsboligforeningen Havnsø Kystpark 6, når Økonomiudvalget i Kalundborg Kommune på onsdag tager stilling til punkt 9 på dagsordenen.

Her skal udvalget beslutte, om det vil anbefale at videreføre kommunegarantien på foreningens lån på 6.539.000 kroner. Uden kommunegarantien står andelshaverne til næsten at få tredoblet deres husleje.

Henrik Larsen, formand for A/B Havnsø Kystpark 6, vedkender da også, at det er en vigtig beslutning, Økonomiudvalget står over for.

- Hvis den ikke var vigtig, ville den jo ikke være på dagsordenen på onsdag, siger han.

Foreningen står foran omlægningen af sit afdragsfrie lån, og bestyrelsen har vurderet, at dens beboere ikke kan klare den tredobling af huslejen, som afdragsfrihedens udløb vil medføre.

Med kommunegarantien står beboerne stadig foran en fordobling af huslejen, men den vil til gengæld begynde at betale af på dens lån, der samlet udgør 35,5 mio. kr.

- Det er en model, vi har brugt før over for andre foreninger. På den her måde kommer foreningen i gang med at betale af på det, den skylder men i mindre hård grad, end den ellers ville have gjort, siger formand for Økonomiudvalget, borgmester Martin Damm (V) forud for onsdagens møde.