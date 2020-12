Se billedserie (F.v.) Afdelingschef Peter Petersen, Hoffmann, borgmester Martin Damm og administrerende direktør Peter Olsson, AP Ejendomme, tager de første spadestik til Biomanufacturing Project House. Foto: Ulrik Reimann

Send til din ven. X Artiklen: Tre spadestik til nyt center Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre spadestik til nyt center

Kalundborg - 03. december 2020 kl. 10:25 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, har sammen med Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk, Novozymes, Professionshøjskolen Absalon og totalentreprenøren Hoffmann torsdag den 3. december i blæst og bidende kulde taget første spadestik til opførelsen af det nye uddannelses- og forskningscenter i Kalundborg, Biomanufacturing Project House, hvor professionshøjskolen Absalon vil stå for driften.

Kalundborgs borgmester, Martin Damm, var blandt talerne ved arrangementet, der med de aktuelle corona-restriktioner blev holdt for en lille sluttet kreds.

Sammen med Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk, Novozymes, Professionshøjskolen Absalon og totalentreprenøren Hoffmann har AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, torsdag den 3. december taget første spadestik til opførelsen af det bæredygtige Biomanufacturing Project House (BPH) i Kalundborg. Det skal huse studerende, der gennemfører kandidatprojekter i samarbejde mellem industrien i Kalundborg og landets universiteter.

Bygningen, der bliver på 1.535 kvadratmeter fordelt på to plan, forventes færdig i slutningen af 2021, og de første studerende begynder i starten af 2022.

Administrerende direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson, har set frem til, at projektet i Kalundborg blev sat i værk.

- Det er et meget spændende projekt, som vi har taget første spadestik til, og vi er stolte over, at vi i AP Pension skal være med til at udføre de mange planer, der er for BPH. Kodeordet for bygningen er bæredygtighed, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at der bliver bygget med træ i de bærende konstruktioner, så vi kan nedbringe CO2-udledningen. Med Hoffmann har vi en totalentreprenør, som vi er sikre på, kan udføre de ambitiøse planer, der er på tegnebrættet, sagde Peter Olsson og fortsatte:

- Parterne bag projektet har en ambition om, at Biotekbyen Kalundborg i 2030 vil være et internationalt førende knudepunkt for uddannelse, forskning og innovation inden for bioteknologisk produktion og processer. Vi er glade for at kunne være med på denne rejse, forklarede Peter Olsson, der ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Kalundborg Kommune, Absalon, Novo Nordisk, Novo Nordisk Fonden og Novozymes.

Fra BPH, som professionshøjskolen Absalon vil stå for driften af, vil studerende fra danske og internationale universiteter udføre anvendt forskning inden for bioproduktion, cirkulær produktion, industri 4.0 og relaterede områder i samarbejde med lokale industriaktører. Hos Novo Nordisk er de glade for, at det er blevet tid til første spadestik for BPH.

- BPH er designet til at danne optimale rammer for forskningssamarbejde mellem den lokale industri og innovative forskere og studerende fra universiteter over hele verden. Med et stålsat fokus på biomanufacturing, industri 4.0 og bæredygtighed er omdrejningspunktet for initiativet udvikling af innovative af bæredygtige produktionsteknologier. Husets arkitektur og funktioner understøtter netop dette og er udviklet i tæt samarbejde mellem repræsentanter fra henholdsvis AP Pension, Novo Nordisk Fonden, Absalon, industrien i Kalundborg, landets universiteter samt en række studerende. Med spadestikket sætter vi gang i et byggeri, hvor vores fælles vision om at skabe en bæredygtig, transparent og fleksibel bygning, som skal udgøre rammen for et vibrerende og innovativt vidensmiljø til fulde bliver indfriet, siger Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg.

Kalundborgs borgmester, Martin Damm, vil fra tætteste hold følge med i udviklingen af BPH.

- I Kalundborg Kommune har vi et stort fokus på at skabe stærke uddannelses- og forskningsinstitutioner, og med spadestikket til BPH bliver der sat gang i opførelsen af et »fyrtårn«, som er med til at understøtte Kalundborg som et fremtidigt knudepunkt for uddannelse- og forskning samt være en vigtig brik i bestræbelserne på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg og omegn. Vi vil med spænding følge opførelsen, som AP Pension nu har sat i gang, og vi ser frem til, at den bæredygtige bygning kommer til at summe af liv fra studerende og forskere, siger Martin Damm.

Totalentreprenøren Hoffmann glæder sig til for alvor at kunne sætte gang i arbejdet med opførelsen.

- Det er en meget spændende opgave, som vi skal være med til at løse for AP Pension. Med spadestikket kan vi for alvor komme i gang med arbejdet, og vi ser frem til, at løse de mange gode tanker, der er gjort for bygningen, siger Peter Petersen, afdelingschef hos Hoffmann.

Selve det første spadestik - eller rettere de første tre spadestik - var i øvrigt blevet overhalet af praktikken, som borgmester Martin Damm konstaterede, mens han betragtede mænd og maskiner i aktivitetg på arealet, hvor Biomanufacturing Project House nu er i gang med at blive opført med den bedste udsigt til Kalundborgs mest markante, industrielle »skyline« med Novo Nordisks og Novozymes' produktionsfaciliteter.