Tre partier: Vi er ude af budgetforhandlingerne

- Vi oplevede desværre igen, at der ikke var tale om en forhandling, men et diktat, hvor vi vurderede, at der for os var for mange kameler at sluge, oplyser Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, Gert Larsen, Demokratisk Fællesliste, og Thomas M. Hiorth, SF.