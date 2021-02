Tirsdag stoppede Midt- og Vestsjællands Politi tre narkobilister i Kalundborg Kommune.

Tre narkobilister stoppet

Kalundborg - 03. februar 2021 kl. 11:03 Kontakt redaktionen

Tre mænd, alle midt i 20'erne, blev i går taget af politiet i Høng, Snertinge og Kalundborg for narkokørsel med mere.

En 25-årig mand fra Haslev blev klokken 10.20 tirsdag standset af en politipatrulje på Hovedgaden i Høng. Føreren havde aldrig erhvervet et kørekort og var desuden påvirket af euforiserende stoffer. Han blev derfor sigtet for narkokørsel og kørsel uden førerret, og han blev anholdt for at få udtaget en blodprøve. Herefter blev den 25-årige løsladt, men vil høre mere i sagen, når politiet får resultatet af blodprøveanalysen.

Klokken 18.50 sigtede og anholdt politiet en 25-årig mand fra Holbæk kommune, der kørte bil i narkopåvirket tilstand på Nykøbingvej i Snertinge. Det var tredje gang inden for bare tre dage, at politiet sigtede den 25-årige for narkokørsel. Den 31. januar blev han standset hele to gange blev anholdt og sigtet for narkokørsel, hvor han blev testet med narkometeret, som viste positiv for metamfetamin og hash.

Den 25-årige fik udtaget blodprøve, hvorefter han blev løsladt. På baggrund af de mange sager beslaglagde politiet mandens bil med henblik på konfiskation. Han fik desuden inddraget sin førerret midlertidigt, mens sagerne behandles.

Retten vil senere tage stilling til frakendelse af kørekortet og endelig konfiskation af bilen.

Og klokken 23.37 holdt en patrulje i krydset ved Klosterparkvej/Esbern Snares­vej i Kalundborg og bemærkede en bilist, som kom kørende bagfra og placerede sig i venstresvingsbanen ved siden af patruljebilen. Bilisten kørte frisk til, overskred spærrelinjerne, da han kørte ind i svingbanen og kørte en meter frem foran stoplinjen i krydset, før han holdt for rødt lys. Da lyssignalet i krydset blev grønt, svingede bilisten ned ad Esbern Snaresvej og patruljen kørte efter for at standse bilisten, der blev stoppet ved en tankstation.

Føreren af bilen, en 26-årig mand fra Kalundborg, blev skønnet påvirket, så patruljen testede ham for både alkohol og narko. Narkometertesten gav udslag for hash, så den 26-årige blev foruden sigtelserne for ikke at følge vejafmærkningen ved krydset også sigtet for narkokørsel, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse.

Den 26-årige hidsede sig op over for patruljen og kaldte betjentene alverdens ukvemsord. Den anholdte blev derfor sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, da hans fornærmelser blev sagt højlydt i andres påhør, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden. Den anholdte blev taget med på politistationen, hvor han faldt til ro og blev afhørt til sagen. Han fik herefter udtaget en blodprøve på sygehuset, hvorefter han blev løsladt. Den 26-årige kan forvente at høre mere fra politiet i sine sager.