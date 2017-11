Arbejdet med at anlægge den ny vesthavn i Kalundborg er i fuld gang. Arkivfoto: Per Christensen

Tre millioner afsat til vejforbindelse til ny vesthavn

Kalundborg - 29. november 2017 kl. 19:23 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag aften at imødekomme en anmodning fra Kalundborg Havn om at frigive 3,2 millioner kroner til etablering af en vejforbindelse til Kalundborgs ny vesthavn.

Nye Borgerliges Lis Dannenberg stemte som eneste kommunalbestyrelsesmedlem imod.

- Jeg mener, at man bør sætte det her projekt på pause, for det er jo sådan at ved alle private byggesager, så skal alle formalier være i orden, og det synes vi i Nye Borgerlige ikke at det er her, sagde hun.

Kommunalbestyrelsen havde på et tidligere møde besluttet at afsætte 6,2 millioner kroner til etablering af vejforbindelse til den nye havn, hvoraf de 3,2 millioner kroner tages. Ved den lejlighed havde Lis Dannenberg stemt for, hvilket Jack Beck Jensen (V), der er formand for Kalundborg Havns bestyrelse påpegede.

- Jeg kan oplyse dig om at du tre gange tidligere har stemt ja til den her vej i forbindelse med budgettet, men jeg ved selvfølgeligt ikke, om du dengang har følt dig presset til at stemme noget andet end du mente. I øvrigt er det ikke korrekt at formalier ikke er i orden, sagde han.

De resterende tre millioner kroner som kommunen har afsat til projektet forventes anvendt til anlæg af fælles stier og beplantning i området omkring vesthavnen.