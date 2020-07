Se billedserie Tirsdag blev Vægtløfterklubben Esbern Snares motionslokale genåbnet. Foto: Ulrik Reimann

Tre halfolk sendt til corona-test

Kalundborg - 21. juli 2020 kl. 18:29 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med to corona-smittede medlemmer af Vægtløfterklubben Esbern Snare blev der fra Kalundborg-Hallernes side ikke taget nogle chancer. Mandag blev lokalet lukket, og halfolk, som havde været i lokalet - tre personer - blev sendt til corona-test.

Det oplyser Kalundborg-Hallernes tekniske chef Bent Olsen, som meddelte vægtløfterklubbens formand Peter Stig Larsen om, at det var nødvendigt at lukke motionslokalet for træning.

Allerede tirsdag var det muligt at træne i Vægtløfterklubben Esbern Snares motionslokale i Kalundborg-Hallerne igen.

Det skete efter en grundig rengøring og afspritning af alt i lokalet, hvor ingen med sikkerhed kan sige, om en eller begge af de coronasmittede har befundet sig for nylig.

Dette motionslokale ligger i forbindelse med den store hal - og skråt over for ligger et andet motionslokale, Body & Fitness, som ikke har været berørt af den aktuelle og nu overståede corona-sag i naboklubben.

Kulturchef Jane Hald Christiansen fortæller, at de tre halmedarbejdere, som blev sendt til corona-test, kan vente at få deres prøvesvar efter 30 timer.

- Man kan mene, at vi har valgt en både-livrem-og-seler løsning i denne sag. Men hellere det end at opleve, at corona'en spreder sig fra Kalundborg-Hallerne og videre ud, fastslår Jane Hald Christiansen.