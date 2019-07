Søren Tofte, Reersø Fiskehus: - Vi har et godt ry, som vi værner om. Vi bestræber os på at behandle vores kunder med respekt. Men alle kan have øjeblikke, hvor man kommer til at træde ved siden af. Foto: Charlotte Koefoed.

Tre fiskefrikadeller gav shitstorm mod restaurant

Kalundborg - 24. juli 2019 kl. 13:00 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Reaktionerne spænder vidt fra vrede til forundring i sag med kunde, der følte sig afvæbnet, og en fiskehandler, der gerne vil forklare sig.

- Enhver kan træde ved siden af et kort øjeblik. Det gælder både ansatte og kunder. Vi bestræber os altid på at behandle vores kunder i butikken og gæster i restauranten med respekt, og vi har et godt ry, som vi gerne vil værne om. Jeg kender ikke den konkrete sag, men jeg kan sagtens forklare, hvorfor det alene er gæster, der køber menuer, som får anvist plads udenfor.

Det siger Søren Tofte, indehaver af Reersø Fiskehus, som er kommet ud i en veritabel shitstorm, efter at en kvinde fra Slagelse, Else Brogaard, på Facebook har skrevet om en oplevelse, hun og hendes mand og et barnebarn havde i fiskehuset i fredags.

Else Brogaard købte tre fiskefrikadeller og ville gerne spise dem med tilkøbte pommes frittes ved et af bordene i restauranten udenfor. Men det fik hun afslag på.

- Så skal du købe en menu, forklarede ekspedienten, der havde pakket varerne ind.

- Derfor måtte vi vælge at sidde op ad en fyldt skraldespand og spise vores mad, fremfor at sidde ved et af de mange tomme borde udenfor Fiskehuset. Det giver ingen mening, fastslår Else Brogaard, som tilføjer, at hun følte sig som en uønsket kunde.

Men det er Søren Tofte, som sidste år havde 25 års jubilæum med Reersø Fiskehus, ikke enig i:

- Vi har mange kunder, der køber varer med hjem. Hvis du køber med henblik på at spise hos os, skal du bestille en menu, som indebærer tallerken og bestik. At sidde med fiskefrikadelle, fritter og remoulade i papir direkte på dugene er ikke hensigtsmæssigt, hverken for gæsten eller de følgende gæster - eller for det personale, der er ansat til at betjene gæsterne og tilse, at duge og borde tager sig pæne ud.

- Såfremt man ønsker at spise eksempelvis en fiskefrikadelle hos os, kan man tilkøbe en tallerken med bestik for en tier. Den praksis bruger vi netop af hensyn til, at vi gerne vil holde bordene og duge pæne og rene, siger Søren Tofte.