Tre fængslet for granatangreb

Kalundborg - 09. oktober 2020 kl. 17:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Fredag eftermiddag blev tre mænd ved Retten i Holbæk varetægtsfængslet til den 3. november. De to mænd, en 31-årig mand fra Jyderup samt en 37-årig mand fra Jylland, blev fængslet sigtet for drabsforsøg, mens den tredje mand, en 38-årig mand fra Jyderup, er sigtet for medvirken til drabsforsøg.

De tre mænd blev anholdt, da de efter politiets opfattelse mistænkes for at have en rolle i sagen om drabsforsøg på en 46-årig mand i Mullerup den 3. oktober, hvor to håndgranater blev kastet mod offerets bopæl.

I forbindelse med anholdelsen af de tre mænd, ransagede politiet den 38-årige mands bopæl. Her fandt de en sølvgrå Peugeot 406 parkeret i en garage, som menes at være identisk med flugtbilen, som blev brugt af gerningsmændene til at undslippe gerningsstedet. Under ransagningen fandt politiet også to skarpladte skydevåben med tilhørende ammunition.

De tre mænd nægtede sig alle skyldige.

Politiet vil ikke udelukke, at der kan komme yderligere anholdelser i sagen, og af hensyn til den videre efterforskning anmodede anklager Rune Rydik om at grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre og at der blev nedlagt navneforbud i sagen. Begge ønsker valgte retten at imødekomme.