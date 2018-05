Tre dømt og en frifundet i sag om vold og trusler

De tre dømte var tiltalt for at sparke og slå en ung mand i hovedet samt at true ham med en kniv i en baggård ved Diskotek Shooters i Kalundborg den 4. november sidste år.

Den 17-årige og en af de 18-årige var også sigtet for at trampe en ung mand i hovedet den 11. november. Derudover var en af de 18-årige tiltalt for at true en bror til en af ofrene for at tvinge broren til ikke at vidne i sagen.