Tre byer søger penge til at udvikle områder

Ind til videre er der tre byer i Kalundborg Kommune, som har søgt om at få del i de 60 mio. kr, som skal fremme det gode liv i mindre bysamfund, nemlig Snertinge, Bjergsted og Høng. På landsplan er der kommet 231 ansøgninger.

I Snertinge søges der støtte til et trænings og opholdsområde ved Firhøjskolen.

Den grønne bakke på bagsiden af hallen og ved bagindgangen til skolen skal ændres til et lækkert og indbydende område med moderne træningsfaciliteter.

I Bjergsted søges der støtte til Huset Askman – et fælleshus for alle aldre.

Bjergsted vil gå sammen om et nytænkende fællesskabshus til sociale og kulturelle aktiviteter for byen og egnen.

Med renovering og omdannelse af lagerbygning skal der skabes kraftcenter for kreativitet og fællesskab for hele Vestsjælland.

I Høng søges der støtte til en planetsti.

Solen og planeterne opstilles langs en eksisterende kløversti i Høng. Solen og planeterne laves i størrelsesforholdet 1:1.000.000.000 og med en afstand i forholdet 1:10.000.000.000.

Stien er i nærheden af byens skole og indkøbscenter og kan benyttes af alle til en tur i det fri.