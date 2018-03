Tre års fængsel til 20-årig

Den tiltalte erkendte under retssagen, at pistol og 34 gram af kokainet tilhørte ham. Han afviste dog, at kokainet skulle være beregnet på videresalg, men hævdede, at det var til eget forbrug. I lejligheden blev der ellers fundet såkaldt pølsemandsposer, der ifølge anklageskriftet bruges ved salg af stoffer.

Udover de 34 gram kokain, der blev fundet i lejligheden, blev der fundet yderligere otte gram i et kælderrum, der hørte til lejligheden. Anas Hussein afviste at kende til disse samt overhovedet at have kendskab til, at lejlighedens kælderrum fandtes.