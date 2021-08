Se billedserie Campus Kalundborg er bevidst holdt i et råt og industrielt look, da Professionshøjskolen Absalon ønske at understrege sin tætte tilknytning til den lokale industri. I disse dage lægges sidste hånd på den nye undervisningsinstitution, der modtager sine første studerende den 1. september.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Travlhed på Campus op til skolestart

Kalundborg - 21. august 2021 kl. 05:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Campus Kalundborg er på næsten 5.000 kvadratmeter, men allerede inden det nye campus stod færdigt, blev der brug for yderligere plads til at huse de 300 studerende, der flytter ind til september.

Håndværkere såvel som medarbejdere fra Professionshøjskolen Absalon arbejder i disse dage på højtryk på at færdiggøre arbejdet på Campus Kalundborg, så Kalundborgs nyeste undervisningsinstitution kan blive klar til at slå dørene op for skolens studerende, når de den 1. september vender tilbage fra sommerferie.

- Vi har travlt, men vi skal nok nå det. Eleverne må nok forvente, at der vil være håndværkere på skolen i den første tid som ordner de sidste detaljer, men laboratorier og undervisningslokaler vil være klar til brug, lover centerchef for Engineering and Science ved Professionshøjskolen Absalon Conni Simonsen.

Blandt de detaljer der stadig mangler, er nogle tydelige skilte ved vejen. Lige nu kunne en forbipasserende uden nærmere kendskab til Kalundborg godt få den tanke, at de ny campus snarere var en fabrik eller en anden industribygning end en undervisningsinstitution. Det ville heller ikke være en helt urimelig tanke, for efter ønske fra Professionshøjskolen Absalon, er det ny campus bygget i et råt og industrielt udseende.

- Det har vi gjort, for at understrege vores tætte tilknytning til de mange industrielle virksomheder i Kalundborg. Samarbejdet med dem har været afgørende for vores første år i Kalundborg, og mange af vores studerende kommer til at arbejde tæt sammen med dem i deres studietid og måske også i tiden derefter, siger Conni Simonsen.

Det 4.850 kvadratmeter store campus skal både huse diplomingeniøruddannelserne i henholdsvis bioteknologi og maskinteknologi samt professionsbacheloruddannelsen i bioanalytisk diagnostik.

Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi kom imidlertid først til Kalundborg i 2020, hvilket har været en særlig udfordring i forbindelse med det nye campus.

- Vores uddannelse er faktisk så ny, at vi ikke var tænkt ind i de oprindelige planer for campus, fortæller uddannelsesleder Steen Mandsfelt Eriksen .

Løsningen lå imidlertid lige for. Sideløbende med opførslen af campus er Professionshøjskolen Absalon sammen med Novo Nordisk og Novozymes i færd emd at bygge uddannelses- og forskningshuset Helix Lab på Rynkevangen. Ideen med Helix Lab er at bygningen skal huse kandidatstuderende fra hele landet, som ønsker at lave deres speciale tæt på industrien. En del af bygningen blev sat af til laboratoriefaciliteter til diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi.

- Vi får nogle rigtig fine laboratorier, som er klar til indflytning til november. Samtidig håber vi, at nogle af vores studerende vil kunne være med til at understøtte nogle af kandidaternes projekter og dermed være med til at bygge bro mellem Helix Lab og campus, fortæller Steen Mandsfelt Eriksen.