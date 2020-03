Det gav kun mindre materiel skade, da to biler kørte sammen mandag eftermiddag, oplyser politiet.

Trafikuheld gav kø

To personbiler var mandag involveret i et færdselsuheld på Bjerge Landevej ved Bjerge syd for Kalundborg. Det oplyser Midt og Vestsjællands Politi.

En personbil holdt stille for at kunne dreje af ad Nørrevang, da bilen blev påkørt bagfra af en anden bilist, som havde overset den holdende bil.

Sammenstødet betød blot mindre materielle skader. Personerne i de to biler kom ikke noget til.

Uheldet skete kort efter klokken 15 og gav en del kødannelse på rute 22.