Se billedserie Chikanerne på Hærvigsgade er i øjeblikket fjernet, men Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune har besluttet, at de skal sættes op igen. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Trafik: Fremtiden på plads for havnenær strækning

Kalundborg - 04. maj 2018

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Kalundborg Kommune er blevet enig om en løsning for strækningen Vestre Havnevej-Hærvigsgade og Lundevej.

- Det har ikke været nemt at finde en løsning, men efter gode og konstruktive drøftelser i udvalget er der med de her tiltag fundet et godt kompromis, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).

Udvalgets beslutninger indebærer:

- At der indføres hastighedsbegrænsning på 40 km/t fra Vestre Havnevej /Vænget-krydset til Lundevej/Gisselørevej-krydset.

- At der skal være chikaner på Vestre Havnevej og Hærvigsgade (i Hærvigsgade genetableres de snarest).

- At chikanerne på den østlige del af Lundevej flyttes til den vestlige del af Lundevej, hvilket vil sige på den anden side af rundkørslen mod Gisselørevej.

- At der etableres gennemkørsel forbudt for køretøjer over 12 meter.

I det oplæg fra administrationen, som Teknik- og Miljøudvalget debatterede torsdag, blev det foreslået, at etablere de nye tiltag i en prøveperiode for derefter at evaluere, blandt andet med et borgermøde, i starten af 2019. Denne ide har udvalget dog droppet.

- Strækningen har været debatteret i udvalget blandt forskellige medlemmer igennem de sidste ti år. Der er rigtig mange holdninger i denne her sag. Det der var behov for, var at træffe en politisk beslutning og tage politisk ansvar. Og med hastighedsbegrænsningen har vi kommet mange af de borgere, der har henvendt sig, imøde, siger Jakob Beck Jensen.