Endelig er der lidt luft til det trængte misbrugscenter i Kalundborg. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Trængt center slipper for gæld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trængt center slipper for gæld

Kalundborg - 08. april 2018 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

En god nyhed midt i mørket for det trængte center for Misbrug og Socialpsykiatri: Centret, som tidligere i år fyrede 15 medarbejdere og nedlagde yderligere fire stillinger i konsekvens af en ringe økonomi, skal ikke oven i trængslerne også afdrage på det underskud på godt otte millioner kroner, centret ellers var sat til at betale af på fra 2019.

Det er et enigt socialudvalg, der har truffet beslutning om, at centret ikke skal betale underskuddet. Foreløbig er der dog tale om en indstilling, som skal behandles i økonomiudvalget.

- Ved at nulstille økonomien, vil området have bedre muligheder for at leve op til visiteringen af ydelser og de kvalitetsstandarder, der er vedtaget på området. De skal således ikke betale af på gælden, siger formanden for det sociale udvalg, Gitte Johansen (V.)

I en udtalelse fra Socialudvalget »vedrørende situationen i Misbrug og Socialpsykiatri« fremgår følgende:

»Socialudvalget har den 5. april 2018 fået en uddybende redegørelse vedrørende situationen i Misbrug og Socialpsykiatri. På den baggrund og idet der er tale om en helt ekstraordinær situation, har Socialudvalget besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at Misbrug og Socialpsykiatris merforbrug i 2017 på i alt kr. 8.258.900 kroner ikke overføres til 2018 - men dermed nulstilles.

Socialudvalget har bedt administrationen om, at der til budgetseminaret i august 2018 foreligger en analyse af serviceniveauet på misbrugs- og socialpsykia­triområdet. I analysen skal serviceniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner endvidere belyses«.

Den sidste del af indstillingen fra socialudvalget lyder således:

»Det er samtidig Socialudvalgets opfattelse, at der på misbrugs- og socialpsykiatriområdet ikke har været en tilstrækkelig økonomistyring, herunder overblik over områdets forbrug, holdt op i mod politisk vedtagne budgetter og visiteringer på området. Dette finder Socialudvalget kritisabelt og har i den forbindelse noteret sig, at der er iværksat initiativer med henblik på, at en tilsvarende situation ikke opstår igen«.

Socialudvalget tegnes af Gitte Johansen, (V) Gunver Jensen, (S) næstformand, Anne Marie Hansen (DF), Ella Rasmussen (V) og Abdullahi Gutale (S).

Men får socialudvalgets indstilling også indflydelse på, at centret vil kunne genansætte medarbejdere, der er blevet fyret?

- Nej. Det har vi ikke noget at gøre med. Vi har forholdt os til den økonomisk svære situation, centret står i, oven i afskedigelserne. Det er her, vi kan gøre en forskel, siger socialudvalgets formand. Gitte Johansen siger til Nordvestnyt, at en række svar på spørgsmål på borgermødet fra borgere omkring centret er blevet besvaret og sendes ud til offentligheden sammen med referatet fra socialudvalgets seneste møde.

- Der er også spørgsmål fra politikere, og disse spørgsmål besvares senere, siger hun.