Trængsel til socialøkonomisk dag

En tre fire år gammel idé mundede fredag ud i et velbesøgt arrangement, da der blev afholdt socialøkonomisk dag i Symbs lokaler på Kalundborg Station.

Arrangementet er en del af et længere forløb, der startede, da politikerne for tre fire år siden begyndte at tale om inklusion i folkeskolen samt om, hvordan man senere skulle få integreret de inkluderede børn på arbejdsmarkedet. Her var det, at interessen for socialøkonomiske virksomheder opstod, forklarer Gunver Jensen (S), der er medlem af kommunalbestyrelsen og formand for handicaprådet.

- Vi har brug for nogle arbejdspladser til dem, som ikke kan arbejde fuld tid, forklarede hun til arrangementet, hvor blandt andre den socialvenlige virksomhed IT-bilen gav et oplæg om, hvordan man med succes driver en virksomhed med socialt ansvar.

Virksomheden løfter dagligt IT-opgaver for virksomheder og institutioner og har gode erfaringer med at have fleksjobbere ansat.

- Hele idéen i det er, at os, der har nedsat erhvervsevne, kan være med til at give noget til andre og samtidig have en plads i samfundet, forklarede IT-bilens stifter Henrik Linde til arrangementet, hvor repræsentanter fra Kalundborg Kommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, kommunalbestyrelsen samt socialøkonomiske virksomheder var til stede.

Der er sket meget siden

Siden kommunen skærpede sit fokus på socialøkonomi for tre-fire år siden, er der blevet udarbejdet en strategi for, hvordan kommunen kan understøtte de socialøkonomiske virksomheder, der er blevet oprettet en hjemmeside om socialøkonomi i Kalundborg, i maj ansatte kommunen en socialøkonomisk virksomhedskonsulent, og fredag blev der altså afholdt en socialøkonomisk dag, arrangeret af Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Formålet med dagen var blandt andet at sætte socialøkonomi på dagsordenen og få skabt relationer på tværs af socialøkonomiske virksomheder og erhvervslivet for i sidste ende at skabe beskæftigelse til personer på kanten af arbejdsmarkedet og skabe sammenhængskraft i lokalsamfundet, forklarer Torben Petersen, der er socialøkonomisk virksomhedskonsulent i Kalundborg Kommune.

- Det er ikke altid, at de socialøkonomiske virksomheder er bevidste om de andre aktører, der findes. VI har fokuseret på at skabe det her socialøkonomiske miljø, forklarer han og tilføjer, at arrangementet således skulle bidrage til, at skabe samarbejde og erfaringsudvekslinger.

Og spørger man Henrik Linde fra IT-bilen var arrangementet en succes. Han mødte i hvert fald mange forskellige nye kunder i løbet af dagen, fortæller han.