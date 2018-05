Se billedserie Einar Solvang laver også små, drejede foderbrætter til at hænge op i haven til glæde for fuglene. Foto: Anders Ole Olsen

Trækunst i værkstedet

Kalundborg - 08. maj 2018 kl. 15:39 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

19., 20. og 21. maj er der igen Kunst i Pinsen, hvor værksteder og gallerier i store dele af Midt- og Vestsjælland åbnes op for besøgende.

En af de kunstnere, som åbner sit værksted op, er trædrejer Einar Solvang.

Han byder indenfor hele pinsen på Sønderstrandsvej 86 ved Melby, hvor alle får mulighed for at se, hvordan træknuder og kævler kan laves om til elegante, mønstrede og fantasifulde kunstværker i alle former.

- Jeg er især glad for at arbejde i valnød og kirsebærtræ. Det er behageligt at dreje i, siger 80-årige Einar Solvang, mens han viser rundt i sit værksted blandt blødt drejede fuglefigurer, peberkværne, vaser, skåle og masser af andre kunstfærdigt udførte figurer.

- Jeg kan godt lide at bruge forskellige teknikker og arbejde med det spil, der er i de forskellige træsorter på nye måder. Jeg finder stor glæde i at skabe noget, forklarer trækunstneren, som altid har været vild med at bruge sine hænder.

Han blev i sin tid udlært maskinarbejder på Bukh og var værktøjsmager på Carmen i 10 år, inden han de næste 20 år var ansat hos Krygers Rustfri Stål på Stejlhøj.

- Men det var først, da jeg gik på pension, at det virkelig tog fart med at dreje i træ. Først lavede jeg bestillingsopgaver for familie og venner, og siden greb det om sig. I dag synes jeg stadig det er sjovt at blive udfordret, hvis nogen har en speciel opgave til mig, siger han.

Einar Solvang har tænkt sig at blive ved, så længe han kan.

- Min kone synes godt nok, jeg skal lade være at slæbe mere træ til huse, for det fylder jo en hel del, men jeg kan næsten ikke sige nej, når der kommer en mand og tilbyder en hel valnød, jeg kan dreje i, siger Einar Solvang, der også udstiller på Kalundborg Bibliotek.