I nat fik Midt- og Vestsjællands politi en anmeldelse om et væltet træ på Gørlev Landevej ved Høng.

Træ væltede i blæsevejret

Kl. 04.10 i nat fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om et væltet træ på Gørlev Landevej ved Nedergårdsvej i Høng. Her lå et træ og spærrede vejen.