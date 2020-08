Se billedserie René Petersen, Autohallen i Kalundborg, har store forventninger til Toyotas nye varebil. Her får man foruden stor rummelighed også overblik over det usynlige via et kamera bagpå bilen samt et kamera på sidesepjlet i passagersiden, der viser den blinde vinkel, når man kører eller bakker. Fotos: Jørn Nymand

Toyotas nye og sikre varebil - med stor lasteevne

Kalundborg - 19. august 2020

Toyota har introduceret sin nye, kompakte varebil, Toyota Proace City, med en startpris på 99.900 kr. ekskl. moms og levering. Dermed placerer Toyotas nyeste varebil sig som et af klassens bedste tilbud med en pakke bestående af højt udstyrsniveau, stor lastevolume, høj nyttelast, lavt brændstofforbrug, høj fleksibilitet og med kørekomfort som i en personbil.

Erhvervssælger René Petersen fra Autohallen i Kalundborg har store forventninger til den nye og fleksible varebil, der vil være ideel for mange håndværkere.

Startprisen på 99.900 kr. gælder for udstyrsudgaven med navnet, Base, i medium længde og med 1.5-liters dieselmotor med 75 hestekræfter, der har en gennemsnitligt brændstofforbrug på 18,2 km/l ved blandet kørsel. BASE udstyrsniveauet tilbyder det mest nødvendige som elruder, radio med Bluetooth til håndfri mobilsnak og streaming af musik samt centrallås med fjernbetjening.

- Man kan også vælge at gå et udstyrsniveau op til Comfort, der byder på ren luksus og udstyr som bl.a. et fleksibelt SmartCargo system, aircondition, Apple CarPlay, el- foldbare sidespejle, varme i sæder, et særligt komfort førersæde, fartpilot og meget andet, fortæller René Petersen.

Modellens højeste udstyrsvariant hedder Comfort One, der er den ultimative udstyrspakke med bl.a. 16" alufælge, fuldautomatisk klimaanlæg, nøglefri betjening, trådløs oplader til smartphone, indfarvede kofangere og en avanceret sikkerhedspakke, der omfatter automatisk nødbremse, skiltegenkendelse, vognbaneassistent og adaptiv fartpilot samt en hel masse mere udstyr, der er med til at øge komforten i hverdagen.

Proace City kan man få i et bredt udvalg af modeller med både medium og lang akselafstand, et varerum på op til 4,4 m3 med SmartCargo og plads til hele to Europa- paller side om side, en lasteevne på op til 1.000 kg samt med enten en trecylindret 1.2- liters turbobenzinmotor med enten 110 eller 130 hestekræfter eller en firecylindret 1.5- liters turbodieselmotor med enten 75, 102 eller 130 hestekræfter og 8-trins automatgear.

Med Proace City føjer Toyota en ny model til den varebilsfamilie, som blev stiftet for syv år siden ved introduktionen af den noget større kassevogn med navnet Proace. Siden har Toyota introduceret en helt ny generation af kassevognen Proace, der blev lanceret i 2016, og som vandt Årets Varebil i Danmark 2017.

- Den nye lillebror, Proace City, vil styrke Toyotas tilstedeværelse over for virksomheder, der har brug for et kompakt og samtidig både fleksibelt, rummeligt og økonomisk attraktivt køretøj, der er let at manøvrere rundt både i og uden for byerne, mener René Petersen.

Mens kassevognen Toyota Proace bliver produceret på PSA-koncernens fabrik Sevelnord i det nordlige Frankrig - kun et stenkast fra Toyotas Yaris-fabrik - bliver Proace City bygges side om side med Peugeot Partner, Citroën Berlingo og Opel Combo i Vigo i det nordvestlige Spanien. Toyotas kompakte varebil, hvis søstre blev kåret både som Årets Varebil i Europa 2019 og Årets Varebil i Danmark 2019, fuldender dermed firkløveret.

Toyota introducerer samtidig med varebilsudgaven af Proace City også en personbilsudgave - Proace City Verso. Personbilsudgaven kommer i samme længder og med samme motorprogram som varebilsudgaven bortset fra den mindste dieselmotor og vil kunne fås med op til syv siddepladser. Prisen for Verso-modellen begynder fra 199.900 kr. inkl. levering.

Der følger vanen tro hos Toyota altid tre års garanti med, når man køber en Proace City eller Proace City Verso.