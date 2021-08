Se billedserie Erhvervsbilrådgiver René Pedersen, Autohallen, ser frem til at præsentere den elektriske Toyota Proace. Fotos: Jørn Nymand

Toyotas elektriske varevogn er kommet

Kalundborg - 04. august 2021 kl. 07:42

Nu kan håndværkerne også blive tidssvarende kørende - i elektiske varevogne. Det er Toyota, som nu lancerer den kendte Proace i en række elektriske udgaver.

I Autohallen i Kalundborg er erhvervsbilrådgiver René Pedersen glad for, at Toyota nu er blandt de mærker, som kan sende en attraktiv elektrisk varevogn på markedet, og han ser frem til at præsentere den række af varianter, som Toyota Proace Electric er lavet i.

- Vi har varevognene klar i uge 32 her i Kalundborg, mens Proace-modellerne kan opleves i Autohallen i Slagelse ugen efter, fortæller René Pedersen.

Han er begejstret for at køre i de elektriske varebiler, som han ser store fordele i for en række lokale håndværkere, som med stort udbytte vil kunne udskifte diesel-modellerne med en elektrisk model, som kan være med til at styrke forretningsøkonomien takket være store besparelser på brændstof, afgifter og vedligehold.

Proace Electric fås i to længder med mulighed for fire eller fem døre, så man kan vælge nøjagtig den version, der passer bedst til ens behov. Den nye varevogn fås med et 50 kWh eller 75 kWh batteri, så man kan vælge den Proace Electric, der svarer til ens kørselsbehov, uanset om det er bykørsel med mange stop eller langturskørsel.

Rækkevidden med et 50 kW batteri er op til 230 kilometer, mens man når ud på 318 kilometer med et 75 kW batteri.

Proace Electric kan naturligvis både oplades via en almindelig stikkontakt, en vægboks eller en offentlig tilgængelig hurtigoplader.

- Der kommer også en Proace Electric som ladvogn og en minibus. Den vil man også kunne se nærmere på i de kommende uger her og i Slagelse, fortæller René Pedersen.

Han mener, at også de store virksomheder i Kalundborg vil have stor nytte af at have en elektrisk varvogn eller elektrisk ladevogn. Dermed undgår man de problemer der kan opstår ved de mange koldstarter, som en dieselbil er udsat for i løbet af en arbejdsdag.

- Derudover er der mange håndværkere, som nærmest aldrig kommer udenfor bygrænsen men har alle kunderne rimelig tæt på, og for dem vil en elektrisk varevogn også være en stor fordel. René Pedersen påpeger, at man i øjeblikket er leveringsdygtig i de elektriske Proace-modeller, ligesom de kan trække op til 1000 kilo på krogen.

- Og så ligner den elektriske udgave faktisk den ordinære Proace, da batteriet er bygget ind i bunden af varevognen, forklarer René Pedersen, som ser frem til at præsentere modellerne for en masse håndværkere de kommende uger.