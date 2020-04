- Jeg er ked af, at jeg ikke kan sige farvel til kunderne med en reception. Det kan desværre ikke lade sig gøre på grund af coronakrisen. Foto: Ulrik Reimann

Tove lukker sin blomsterforretning

Og når man træder ind, mødes man af et stort og frisk varelager i alle farver, og mikset af de mange enkelte blomsterdufte er nærmest overvældende for sanserne.

- Jeg lukker min forretning med udgangen af maj. Det er sket efter lange overvejelser. Hen over det seneste års tid har jeg overvejet for og imod, men så traf jeg endelig beslutningen om at sige stop.